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Самедов проводит 100-й матч за «Спартак»
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Самедов проводит 100-й матч за «Спартак» 

SPORT24.ru 18 августа 2018
Фото: РИА Новости
Юбилейной для 34-летнего футболиста стала гостевая игра 4-го тура РПЛ против «Краснодара».
В 99 предыдущих матчах за «Спартак» Самедов забил 15 голов. Александр дебютировал в составе красно-белых 17 ноября 2002 года в домашнем матче 30-го тура чемпионата России против «Торпедо» (0:1).
В 2005 году Самедов был продан «Локомотиву». После этого он поиграл также за «Москву» и «Динамо», из которого в 2012 году вернулся в «Локо». Возвращение Самедова в «Спартак» состоялось 16 января 2017 года. В том же году красно-белые выиграли чемпионат России.
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