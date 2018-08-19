Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ

Украинский игрок из ФНЛ проявил неуважение к гимну и флагу России

Защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Виталий Федорив отказался повернуться к флагу России во время исполнения гимна страны перед матчем седьмого тура против «Сочи» (1:1). Это не первый подобный поступок в исполнении игрока. «Газета.Ru» рассказывает о скандале во втором по силе футбольном дивизионе страны.

Защитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Виталий Федорив оказался в центре скандала из-за демонстративного отказа поворачиваться к флагу России во время исполнения национального гимна.

Перед встречей седьмого тура против футбольного клуба «Сочи» (1:0) украинский игрок остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные спортсмены повернулись к российскому триколору.

Это не единственная подобная акция Федорива. Таким же образом украинец поступил перед встречей первого тура против «Мордовии» (2:2), который прошел в Саранске. Однако тогда действия футболиста остались без внимания.

Не обратил внимания на поступок своего футболиста тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев

«А что за ситуация? Не могу ничего прокомментировать, не в курсе», — приводит слова специалиста радиостанция «Говорит Москва».

Сам футболист заявил, что не повернулся к российскому флагу, так как в это время произносил слова молитвы.

«Я человек верующий. И когда выхожу на поле, перед игрой, всегда произношу слова молитвы. Так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт — вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки», — цитирует Федорива официальный сайт клуба.

30-летний уроженец Львовской области является воспитанником киевского «Динамо». Федорив выступал за сборную Украины, однако в составе национальной команды провел лишь два матча.

В России защитник выступал за пермский «Амкар» с 2009 по 2011 год. В 2017-м он стал футболистом клуба «Олимпиец», который теперь носит название «Нижний Новгород». За команду с берегов Волги Федорив провел десять матчей, но результативными действиями не отметился.

Федорив не единственный футболист из ФНЛ, который привлек к себе внимание за последние дни. Новичку «СКА-Хабаровска» Виталию Приндете припомнили слова, сказанные им еще в 2017 году. Тогда защитник заявлял, что никогда не перейдет в российский клуб.

«Лично у меня предложений от российских клубов не было. Но, если бы и были, то сейчас такие отношения между Украиной и Россией, что я бы не согласился туда ехать, даже если бы мне предложили хороший контракт. Если была бы другая ситуация, тогда — возможно. Но каждому свое. Каждый лично принимает решение.

Не знаю, какова мотивация других украинских футболистов. Возможно, они думают, что там лучший чемпионат. Возможно, финансовая сторона их привлекает. Не знаю. Я негативно к этому отношусь», — приводит слова игрока Depo. Сектор.

Свое негативное отношение спортсмен поменял после того, как его агент сообщил об интересе со стороны «СКА-Хабаровска», выступавшего в прошлом сезоне в Российской премьер-лиге.

«Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за РПЛ, поэтому знал о команде «СКА-Хабаровск». Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть там», — заявил футболист в интервью пресс-службе после подписания контракта.

О том, что мотивировало его на переход в российский клуб, спортсмен не сообщил.

25-летний Приндета начал свою профессиональную карьеру в клубе «Волынь», где он выступал с 2008 по 2015 год. Затем он перебрался в Грецию. Два сезона он провел в «Платаниасе», а затем перешел в «Ламию».

Также на этой неделе произошел скандал с участием защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди . После ничейного результата в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака» (0:0) и выхода в следующий этап турнира, украинец вместе с партнерами по команде подошел к болельщикам своего клуба и поблагодарил их за поддержку.

После этого он спустил гетры и продемонстрировал фанатам красно-белых щитки, раскрашенные в цвет флага Украины.

Прокомментировал действия Хачериди министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов . Функционер призвал поблагодарить своего соотечественника.

«А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский «Спартак», защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки.

У россиян до сих пор истерика. Патриотически! Так держать, казак!» — написал Жданов в своем фейсбуке.

«Журналисты сразу начинают раздувать новости и обсуждать, кому чего нельзя делать. Любой человек может все что угодно надевать, это его выбор. Просто Украина продолжает эту историю раскручивать.