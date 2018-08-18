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«Спартак» вырвал победу у «Краснодара»
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«Спартак» вырвал победу у «Краснодара» в матче четвёртого тура РПЛ 

RT на русском 18 августа 2018
Фото: fcsm_official vk.com
Московский «Спартак» на выезде вырвал победу у «Краснодара» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.
Победу «Спартаку» принёс гол Зе Луиша на 88-й минуте.
После четырёх матчей «Спартак» с десятью очками вышел на первое место. Красно-белые ещё не пропустили ни одного мяча. «Краснодар» с шестью баллами расположился на пятой строчке.
На 92-й минуте Ари получил красную карточку за удар головой.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал первую победу в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал».
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