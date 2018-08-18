«Спартак» вырвал победу у «Краснодара» в матче четвёртого тура РПЛ

Московский «Спартак» на выезде вырвал победу у «Краснодара» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

После четырёх матчей «Спартак» с десятью очками вышел на первое место. Красно-белые ещё не пропустили ни одного мяча. «Краснодар» с шестью баллами расположился на пятой строчке.

На 92-й минуте Ари получил красную карточку за удар головой.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал первую победу в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал».