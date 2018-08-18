Ари назвал судейство в матче «Краснодар» — «Спартак» позором российского футбола

Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком»

«К сожалению, судейство нуждается в серьёзном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти. Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола», — написал Ари в своём Instagram.

Публикация от ari_gol1000 (@ari_gol1000) 19 Авг 2018 в 6:06 PDT

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» завершился победой московской команды со счётом 1:0.

Ранее бывший арбитр Хусаинов дал оценку судейству в матче «Краснодар» — «Спартак».