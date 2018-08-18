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Ари раскритиковал судейство в матче «Краснодар» — «Спартак»
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Ари назвал судейство в матче «Краснодар» — «Спартак» позором российского футбола 

RT на русском 18 августа 2018
Фото: РИА Новости
Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком».
«К сожалению, судейство нуждается в серьёзном улучшении. В нашу пользу не назначили два пенальти. Хочу поблагодарить одноклубников за хороший матч. К сожалению, это позор для российского футбола», — написал Ари в своём Instagram.
Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» завершился победой московской команды со счётом 1:0.
Ранее бывший арбитр Хусаинов дал оценку судейству в матче «Краснодар» — «Спартак».
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