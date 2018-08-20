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Головин: тяжело сказать, когда я вернусь на поле
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Головин: тяжело сказать, когда я вернусь на поле 

Газета.Ru 20 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России и французского "Монако" Александр Головин рассказал о том, как проходит восстановление от травмы голеностопа, передает "Советский спорт".
"Пока не могу сказать, когда я буду полностью готов. С этим повреждением не стоит форсировать восстановление. Личные задачи на сезон? Главная цель — принести максимальную пользу команде. Мне очень приятно, что тренер отзывается обо мне положительно. Приложу все усилия, чтобы не подвести его. Для меня это очень важно", — цитирует Головина пресс-служба "Монако".
8 августа "монегаски" объявили, что у россиянина диагностировано растяжение связок голеностопа.
Ранее "Монако" презентовал Головина и других новичков клуба.
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