«Краснодар» опубликовал моменты матча со «Спартаком»

Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал видео с моментами нарушений в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), которые были взяты из системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале краснодарского коллектива.
Владимир Хашиг: «Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче „Краснодар“ — „Спартак“ (4-й тур РПЛ сезона 2018/19). Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR». https://t.co/YB3Bps3Mrw— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 августа 2018 г.
«Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» — «Спартак». Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR», — цитирует генерального директора «быков» Владимира Хашига официальный Twitter клуба.
Матч «Краснодар» — «Спартак» закончился со счётом 0:1. После игры некоторые представители южного коллектива остались недовольными работой судей.
Ранее эксперт Поздняков выразил мнение, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Краснодаром».