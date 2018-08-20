Ещё
«Краснодар» опубликовал моменты матча со «Спартаком»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Краснодар» опубликовал ролик с моментами нарушений в матче со «Спартаком» 

RT на русском 20 августа 2018
Фото: @FCKrasnodar Twitter
Футбольный клуб «Краснодар» опубликовал видео с моментами нарушений в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), которые были взяты из системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Видеоролик опубликован на официальном Youtube-канале краснодарского коллектива.
«Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» — «Спартак». Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR», — цитирует генерального директора «быков» Владимира Хашига официальный Twitter клуба.
Матч «Краснодар» — «Спартак» закончился со счётом 0:1. После игры некоторые представители южного коллектива остались недовольными работой судей.
Ранее эксперт Поздняков выразил мнение, что «Спартак» «отскочил» в матче с «Краснодаром».
RT на русском: последние новости
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ СМИ: ЦСКА предложил «Легии» €7 млн за полузащитника молодёжной сборной Польши Шиманьского СМИ: Получивший травму футболист «Зенита» Нобоа расстался с женой
Комментарии7  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение