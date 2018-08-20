«Краснодар» опубликовал моменты матча со «Спартаком»

Владимир Хашиг: «Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче „Краснодар“ — „Спартак“ (4-й тур РПЛ сезона 2018/19). Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR». https://t.co/YB3Bps3Mrw— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 августа 2018 г.