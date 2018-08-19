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«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов»
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«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС 19 августа 2018
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Три матча в Самаре, Санкт— Петербурге и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 4-м туре чемпионата России по футболу. Еще не забивавший в нынешнем сезоне чемпион страны "Локомотив" отправляется в гости к "Крыльям Советов", тогда как "Зенит" проверит на прочность оборону "Урала".
"Локомотив" стартовал с двух ничьих и поражения от "Оренбурга" в предыдущем туре, не забив ни одного гола даже с учетом июльского матча за Суперкубок против ЦСКА (0:1). Хотя в Оренбурге уже сыграл приобретенный неделю назад у "Краснодара" лучший бомбардир российского футбола последних лет Федор Смолов, команда Юрия Семина показала блеклую игру, в самой концовке пропустив решающий мяч. Чемпион испытывает серьезные игровые проблемы, при этом "Локомотив" летом не проводит еврокубковые матчи и не форсирует подготовку к сезону.
Получил травму польский защитник "Локомотива" Мацей Рыбус, который в Самару не полетел.
Самарский клуб под руководством Андрея Тихонова в первом после возвращения в премьер-лигу матче с ЦСКА сумел не пропустить (0:0), при этом волжане также успели сыграть с "Оренбургом", проиграв на своем поле с крупным счетом — 0:3. Однако неделю назад самарцы в гостях победили "Ростов", лишив его возможности возглавить турнирную таблицу. Единственный мяч "Крыльев Советов" в чемпионате забил 21-летний форвард Александр Соболев.
В пятницу "Крылья Советов" объявили о подписании контрактов с форвардом Рамилем Шейдаевым и словенским защитником Миралом Самарджичем. Самарджич в прошлом сезоне играл в "Анжи", тогда как принявший азербайджанское гражданство воспитанник "Зенита" Шейдаев ранее выступал в Турции.
Матч пройдет на "Самара-Арене", начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.
Испытание для "Урала"
В 19:00 "Зенит" начнет домашнюю встречу с екатеринбургским "Уралом". Петербуржцы в четверг провели исторический матч Лиги Европы с минским "Динамо", отыграв пропущенные неделю назад в гостях четыре мяча и победив в дополнительное время со счетом 8:1. Провал в Минске стал для команды Сергея Семака первым на старте сезона, в чемпионате России "Зенит" остается единственным клубом, кто еще не терял очков. Три победы в премьер-лиге "Зенит" одержал без пропущенных мячей.
В семи домашних матчах с "Уралом" в чемпионатах страны "Зенит" одержал семь побед, при этом в прошлом сезоне в Екатеринбурге команды сыграли вничью — 1:1. Год назад "Зенит" Роберто Манчини лишь в пятом туре в матче с "Уралом" потерял первые очки, причем у хозяев тогда отличился румынский хавбек Эрик Бикфалви, который уже забил два гола в нынешнем сезоне.
Наставником "Урала" в нынешнем сезоне стал Дмитрий Парфенов, который ранее работал в команде из Ленинградской области "Тосно", с которым выиграл Кубок России, но не сумел удержать в премьер-лиге.
Предстоящая встреча пройдет на стадионе "Санкт— Петербург", главный арбитр — Станислав Васильев из Ижевска. Дисквалифицирован полузащитник "Зенита" Далер Кузяев.
Карпин против Аленичева
Завершится игровой день воскресенья матчем между "Ростовом" и "Енисеем", которые возглавляют бывшие спартаковцы Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев. Ростовчане на старте сезона одержали две победы и входят в лидирующую группу, хотя последний матч команда Карпина проиграла самарцам, так и не сумев взломать защиту соперника, который действует с тремя игроками в центре обороны.
Аленичев в сибирском клубе также выставляет трех игроков защиты, однако пока эта схема новичкам элиты успеха не приносит. "Енисей" набрал лишь одно очко, не сумев удержать неделю назад победу в матче с игравшим в меньшинстве ЦСКА (1:1). При этом красноярская команда пропускала голы в каждом матче сезона.
Матч пройдет на "Ростов-Арене", начало — 21:30 мск, главный арбитр — Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.
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