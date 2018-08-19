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Евсеев покинул «Анжи»
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Вадим Евсеев покинул «Анжи» и возглавит «СКА-Хабаровск» 

Вести.Ru 19 августа 2018
Фото: Вести.Ru
Старший тренер махачкалинского "Анжи" Вадим Евсеев покинул свой пост. В ближайшее время Евсеев будет назначен главным тренером клуба ФНЛ "СКА-Хабаровск".
Вадим Евсеев, тренировавший в прошлом сезоне "Амкар", вошел в тренерский штаб махачкалинцев после того, как пермский клуб был расформирован. Бывший защитник сборной России, "Спартака" и "Локомотива" занял пост старшего тренера, а главным тренером был назначен Магомед Адиев. Однако после четырех туров РПЛ Евсеев покинул Махачкалу. В ближайшее время он сменит Сергея Передню на посту главного тренера "СКА-Хабаровск".
Уход Евсеева из "Анжи" подтвердил президент клуба Осман Кадиев. "К сожалению, он покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем. Он станет в "СКА-Хабаровск" главным тренером", — сказал Кадиев Чемпионат.com.
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