Дочку экс-вратаря «Рубина» убило током

Удар током убил девятилетнюю дочь экс-вратаря «Краснодара» и «Рубина»

Голкипер сборной Грузии по футболу Нукри Ревишвили потерял дочь, сообщает интернет-портал "Новости-Грузия".

Трагедия произошла в Тбилиси. Девятилетнюю Татьяну (Тату) ударило током в результате соприкосновения с решеткой, установленной на окне дома, из-за чего она скончалась. Детали происшествия не уточняются. Также нет информации о том, находился ли ребенок один в момент трагедии.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что по факту смерти дочери вратаря возбуждено уголовное дело по статье "причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами сроком до двух лет.

31-летний Ревишвили в данный момент находится в статусе свободного агента. В России он известен по выступлениям за "Рубин" , "Анжи", "Краснодар", "Тосно" и "Мордовию".

Казанский клуб уже выразил игроку соболезнования.