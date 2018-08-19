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Икарди продлил контракт с «Интером»
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«Интер» продлил контракт с капитаном команды 

LiveSport.Ru 19 августа 2018
Фото: goal.com
Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди подписал новое соглашение с миланским клубом, утверждает Corriere dello Sport.
По информации источника, в новом соглашении форварда с «нерадзурри» прописана сумма отступных в размере 160 миллионов евро. По предыдущему договору она составляла 110 миллионов евро.
Теперь Икарди получил восемь миллионов евро в год, вместо 4,5 миллиона евро. Срок контракта также был продлен — предыдущий действовал до лета 2021 года, новый — до конца сезона-2022/23.
Аргентинец выступает за «Интер» с лета 2013 года и успел провести 182 матча за миланцев, в которых он забил 107 мячей.
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