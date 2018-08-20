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Роналду лишил «Реал» болельщиков
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Роналду лишил «Реал» болельщиков 

Lenta.ru 20 августа 2018
Фото: Reuters
Матч первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило рекордно низкое число зрителей. Об этом сообщает Goal.
При общей вместимости стадиона «Сантьяго Бернабеу» в 85 454 места трибуны собрали всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет, и его связывают с уходом нападающего Криштиану Роналду.
Издание отмечает, что встреча между командами началась достаточно поздно — в 22:15 по местному времени. «Реал» обыграл «Хетафе» со счетом 2:0.
В последний раз такой низкой явка была в заключительной домашней игре сезона-2008/09, когда «Реал» под руководством Хуанде Рамоса уступил «Мальорке» со счетом 1:3.
Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.
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