Отвернувшийся от флага РФ украинский футболист объяснился

Отвернувшийся от флага России украинский футболист объяснился

Федорив заявил, что с уважением относится к гимну и флагу России. «Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», — добавил футболист.

Во время исполнения гимна защитник остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись к российскому флагу.

Федорив — воспитанник киевского «Динамо». С 2008 по 2011 год он играл за пермский «Амкар». За «Нижний Новгород» футболист выступает с 2018 года.