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Отвернувшийся от флага РФ украинский футболист объяснился
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Отвернувшийся от флага России украинский футболист объяснился 

Lenta.ru 19 августа 2018
Фото: olimpik.com.ua
Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив объяснил, почему отвернулся от флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги с командой «Сочи». Его слова приводит РИА Новости.
Федорив заявил, что с уважением относится к гимну и флагу России. «Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», — добавил футболист.
Во время исполнения гимна защитник остался стоять лицом к трибунам, в то время как остальные игроки и арбитры повернулись к российскому флагу.
Федорив — воспитанник киевского «Динамо». С 2008 по 2011 год он играл за пермский «Амкар». За «Нижний Новгород» футболист выступает с 2018 года.
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