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«Уфа» собирается купить футболиста из Люксембурга
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«Уфа» собирается купить футболиста из Люксембурга 

Вести.Ru 19 августа 2018
Фото: Вести.Ru
"Уфа" намерена усилить среднюю линию за счет приглашения полузащитника люксембургского "Прогресса" Оливье Тилла. Если сделка состоится, то Тилл станет первым представителем Люксембурга в нашем футболе.
"Прогресс" был соперником "Уфы" по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. В домашнем матче уфимцы победили 2:1. В составе гостей отличился Тилл. Ответная встреча завершилась вничью 2:2. Играла Оливье Тилла произвела впечатление на тренерский штаб "Уфы", и 21-летний полузащитник может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщает Чемпионат.com, "Прогресс" и "Уфа" ведут переговоры о переходе Оливье Тилла. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в России.
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