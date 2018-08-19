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«А зад**ца певицы не мешала?»: жесткий ответ украинцу
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«А задница певицы не мешала Федориву читать молитву?» Радимов — о скандале с украинцем из ФНЛ 

SPORT24.ru 19 августа 2018
Фото: olimpik.com.ua
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал поведение украинского игрока «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива, который демонстративно отвернулся от флага России во время исполнения гимна РФ перед гостевым матчем 7-го тура ФНЛ против «Сочи». Сам футболист, напомним, попросил не искать политической подоплеки и объяснил свое поведение чтением молитвы.
«На вчерашнем матче «Сочи» — «Нижний Новгород» украинский защитник Виталий Федорив, во время гимна России отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром. Говорят, на игре с «Мордовией» Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется — Федорив сильно верующий и просто молился (?) А я не догоняю — как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву?
А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может. И удивился — нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны? Какого устраивать перпендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами? Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься!
Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете?» — написал Радимов в инстаграме.
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