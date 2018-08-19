«А зад**ца певицы не мешала?»: жесткий ответ украинцу

«А задница певицы не мешала Федориву читать молитву?» Радимов — о скандале с украинцем из ФНЛ

«На вчерашнем матче «Сочи» — «Нижний Новгород» украинский защитник Виталий Федорив, во время гимна России отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром. Говорят, на игре с «Мордовией» Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется — Федорив сильно верующий и просто молился (?) А я не догоняю — как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву?

А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может. И удивился — нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны? Какого устраивать перпендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами? Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься!

Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете?» — написал Радимов в инстаграме.