«Динамо» сыграет с «Уфой» в матче четвертого тура РПЛ

«Динамо» сыграет с «Уфой» в заключительном матче четвертого тура РПЛ

Московское "Динамо" на своем поле примет "Уфу" в заключительном матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на "Арене-Химки" в понедельник, начало — 19:30 мск.

В начале сезона обеим командам очки очень нужны. И "Динамо", и "Уфа" идут во второй половине турнирной таблицы. Москвичи после трех матчей набрали только три очка, трижды сыграв вничью с тульским "Арсеналом", казанским "Рубином" и екатеринбургским "Уралом" . Уфимцы заработали четыре очка, сыграв вничью с московским "Локомотивом", обыграв махачкалинский "Анжи" и проиграв "Краснодару".

Динамовцы, несмотря на три ничьи, стартовали в чемпионате России достаточно неплохо, играя со своими соперниками наравне. Даже в матче первого тура против "Арсенала", когда "Динамо" с седьмой минуты играло в меньшинстве, команде удалось достойно обороняться и угрожать воротам соперника. По итогам трех игр москвичи нанесли по воротам соперников 36 ударов, из которых восемь пришлись в створ.

У "Уфы" старт сезона оказался сложнее, чем у "Динамо". Уфимцы в первом же туре сыграли против действующего чемпиона страны "Локомотива", а в третьем встречались с одним из фаворитов чемпионской гонки — "Краснодаром". Помимо этого, команда параллельно выступает в квалификации Лиги Европы за право участвовать в групповом этапе турнира.

Плюсом для "Уфы" может стать эмоциональная составляющая, потому что всего три дня назад дебютант Лиги Европы оформил выход в раунд плей-офф квалификации соревнования, обыграв люксембургский "Прогрес" по сумме двух встреч со счетом 4:3.

Положение дел

Ранее "Динамо" и "Уфа" встречались между собой шесть раз. Бело-голубые одержали четыре победы, последняя из которых состоялась два года назад, а в прошлом сезоне команды сыграли два раза вничью со счетом 1:1. Последние три игры между соперниками не были сверхрезультативными, в них было забито всего пять голов. До этого "Динамо" и "Уфа" играли между собой более открыто, и бело-голубые выигрывали стабильно с разницей в два мяча.

Матч между "Динамо" и "Уфой" завершит четвертый тур чемпионата России. Ранее состоялись семь игр, из которых только одна завершилась вничью — между грозненским "Ахматом" и казанским "Рубином" (1:1). В остальных матчах был определен победитель, а три игры завершились разгромной победой одной из команд.

В целом результативность тура повысилась. В пятницу "Оренбург" на выезде со счетом 3:1 обыграл махачкалинский "Анжи", на следующий день московский ЦСКА на своем поле выиграл у тульского "Арсенала" — 3:0, а в воскресенье санкт— петербургский "Зенит" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 4:1 и "Ростов" обыграл красноярский "Енисей" — 4:0.

Еще две игры завершились минимальной победой одной из сторон. В субботу московский "Спартак" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 1:0, а в воскресенье столичный "Локомотив" на выезде оказался сильнее самарских "Крыльев Советов" — 1:0.