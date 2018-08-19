Голкипер «Кьево» высказался о столкновении с Роналду

Голкипер итальянского футбольного клуба «Кьево» Стефано Соррентино прокомментировал столкновение с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура Серии А.
«Спасибо за ваши сообщения поддержки, любви и уважения. Мы фантастическая команда и вчера были в шаге от подвига, а вот Криштиану Роналду попал в яблочко!» — написал Соррентино в своём Twitter.
Эпизод произошёл в концовке матча. После столкновения с Роналду 39-летний голкипер не смог продолжить встречу и был заменён. Уже после игры он был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что Паоло Дибала принёс извинения за празднование гола во время травмы вратаря «Кьево».