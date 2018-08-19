Голкипер «Кьево» высказался о столкновении с Роналду

Голкипер «Кьево» с юмором высказался о столкновении с Роналду

«Спасибо за ваши сообщения поддержки, любви и уважения. Мы фантастическая команда и вчера были в шаге от подвига, а вот Криштиану Роналду попал в яблочко!» — написал Соррентино в своём Twitter.

Эпизод произошёл в концовке матча. После столкновения с Роналду 39-летний голкипер не смог продолжить встречу и был заменён. Уже после игры он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Паоло Дибала принёс извинения за празднование гола во время травмы вратаря «Кьево».