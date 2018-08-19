Смертельное напряжение: ток убил дочь экс-футболиста «Рубина»

Девятилетняя дочь бывшего вратаря казанского «Рубина» Нукри Ревишвили трагически погибла в Тбилиси. По информации СМИ, смерть наступила от удара током в результате соприкосновения с оконной решеткой. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Трагедия произошла в семье бывшего вратаря казанского «Рубина» и «Краснодара» Нукри Ревишвили.

В результате соприкосновения с оконной решеткой от удара током в Тбилиси погибла девятилетняя дочь футболиста Татьяна (Тата).

По информации издания «Новости-Грузия», правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

На данный момент остается неизвестно, был ли ребенок дома один, и как именно произошел несчастный случай, повлекший смерть девочки.

Слова соболезнования выразил на официальном сайте казанский клуб.

«В среду вечером трагически погибла девятилетняя дочь вратаря сборной Грузии, бывшего вратаря «Рубина» Нукри Ревишвили Татьяна (Тата).

Выражаем глубочайшие соболезнования Нукри и его семье в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также со словами поддержки выступил бывший одноклубник Ревишвили, а ныне старший тренер молодежной команды из столицы Татарстана Роман Шаронов

«Узнал о горе, которое произошло у Нукри. Конечно, в шоке… Сейчас даже сложно что-то говорить об игре. Все меркнет по сравнению с тем, что произошло.

Потерять ребенка — это наверно самое страшное, что может произойти в жизни. Вся наша команда выражает слова поддержки Нукри и его семье…», — сказал Шаронов.

В составе «Рубина» Ревишвили выступал с 2006 по 2009 год. За это время футболист провел семь матчей в первенстве России. Грузинский вратарь является двукратным чемпионом Российской премьер-лиги (2008, 2009).

С 2010 по 2011 год Ревишвили защищал цвета махачкалинского «Анжи». Грузинский игрок принял участие в 40 матчах команды из Дагестана, в которых пропустил 47 мячей. В «Краснодаре» (2012–2013) вратарь сыграл в 15 встречах.

Первым профессиональным клубом Ревишвили было «Торпедо» из Кутаиси (2004—2005). Пресс-служба команды также обратилась к футболисту со словами поддержки.

«Торпедо» выражает соболезнования по поводу смерти дочери вратаря сборной Грузии Нукри Ревишвили.

От имени клуба и болельщиков, мы поддерживаем Нукри», — говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке грузинской команды.

«Наши мысли сейчас с семьей Ревишвили», — говорится в заявлении столичного клуба, опубликованного в твиттере.

Последним на данный момент клубом был «Рустави» (2018), за который голкипер сыграл 13 матчей. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

За национальную команду Грузии Ревишвили провел 33 встречи. На официальной странице Федерация футбола страны опубликована фотография вратаря с подписью: «Мы с тобой».

На прошлой неделе также в результате несчастного случая погибла семилетняя итальянская пловчиха Гайя Тримарки. Девочка, отдыхавшая на одном из островов Филиппин, пострадала от укуса ядовитой медузы.

«Моя дочь любила собирать ракушки, поэтому она просто сидела на берегу и занималась любимым делом. Мы были шокированы, когда услышали, как она внезапно закричала от боли. Один из лодочников сказал нам, что мою дочь ужалила медуза.

У Гайи сильно посинели ноги и бедра, она самостоятельно вытаскивала из них ядовитые колючки. На берегу не оказалось ни спасателей, ни аптечки!» — цитирует мать спортсменки Манетт английское издание Daily Mirror.

Первую помощь девочке пытался оказать лодочник, перевозивший туристов с одного острова на другой. В качестве антисептика он использовал бензин.

В итоге спортсменка была доставлена в ближайшую больницу, где у Тримарки была диагностирована острая аллергическая реакция. Докторам не удалось спасти семилетнюю спортсменку, которой пророчили большую спортивную карьеру.