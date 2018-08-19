Опубликовано фото двух российских игроков «Валенсии»

Сборная России опубликовала фото двух российских игроков «Валенсии»

Фото опубликовано в Twitter российской сборной.

Карпова перешла в «Валенсию» из подмосковного «Чертаново» осенью 2017 года. В минувшем сезоне 23-летняя россиянка приняла участие в 23 матчах и забила три гола.

Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» на правах аренды летом 2018 года. В сезоне-2015/16 он уже выступал за «летучих мышей, и за полгода в команде он принял участие в восьми матчах забив при этом три мяча.

Ранее сообщалось, что Черышев поблагодарил „Валенсию“ за новый шанс.