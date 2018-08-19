Названа главная проблема Смолова

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Семин рассказал о проблемах Смолова в «Локомотиве» 

Газета.Ru 19 августа 2018
Фото: РИА Новости
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выездную победу в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
"Первая победа всегда дается тяжело. Мы рады набрать три очка в Самаре. Теперь психологически "Локомотиву" будет полегче. В последнее время было много критики в наш адрес.
Что касается непосредственно матча, первый тайм остался за нами, второй — за "Крыльями". Во втором тайме мы упустили контроль над мячом и игрой. Хорошо действовал Гилерме, особенно в последнем эпизоде", — цитирует Семина пресс-служба "Локомотива".
Кроме того, главный тренер "железнодорожников" поделился мнением об игре новичка "Локомотива" Федора Смолова.
"Мне не показалось, что матч был грубым. Удаление Игнатьева — обычная игровая ситуация. Судья принял правильное решение. Рыбусь травмирован. Лысов — футболист основного состава. Сегодня он сыграл неплохо. Смолову тяжело. Нужен первый гол. Как только Федор забьет, станет легче", — заявил Семин.
Ранее польский новичок столичного "Локомотива" Гжегож Крыховяк забил дебютный гол за свой новый клуб.
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