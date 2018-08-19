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«Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ
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«Зенит» разгромил «Урал» и вернул себе лидерство в РПЛ 

SPORT24.ru 19 августа 2018
Фото: РИА Новости
В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» одержал волевую разгромную победу над «Уралом» — 4:1.
На 6-й минуте питерцы пропустили первый гол в РПЛ в текущем сезоне — у екатеринбургской команды отличился Юрий Бавин.
На 12-й минуте хозяева поля счет сравняли — точным ударом отметился Себастьян Дриусси.
Несколько минут спустя Дриусси оформил дубль, а «Зенит» повел в счете.
На 59-й минуте у сине-бело-голубых произошла вынужденная замена — Кристиан Нобоа был вынужден покинуть поле на носилках.
На 78-й минуте Артем Дзюба сделал счет 3:1, замкнув прострел Дриусси.
Окончательный результат на 89-й минуте установил Леандро Паредес, забивший со штрафного.
Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в таблице. «Зенит» пока не терял очков и на 2 балла опережает идущий вторым «Спартак».
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