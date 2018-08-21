Фанат «Ростова» принес на матч ковер

Болельщик футбольного клуба "Ростов" подарил команде ковер, с которым пришел на матч четвертого тура чемпионата России против красноярского "Енисея", сообщает "РИА Новости".
оч красиво! настолько — что можно и домашним ковром на трибуне потрясти.) pic.twitter.com/JSDg4TdoU8— ZhuraWell (@TimZhur) 19 августа 2018 г.
Во время игры с "Енисеем" в трансляцию попал фанат, который активно поддерживал ростовчан, размахивая ковром. "Желто-синие" в твиттере заявили, что постелют такой же ковер на тренировочной базе, если пост в социальной сети наберет не менее 500 лайков. Когда число перевалило за полторы тысячи, дончане сообщили, что уже занялись поисками обновки для клубной базы.
Фанат подарил клубу ковер, который будет постелен на базе.
❤️❤️❤️
500 лайков и мы постелем такой на нашей базе pic.twitter.com/PuhSQm9jYM— Football Club Rostov (@rostovfc) 19 августа 2018 г.
Команда Валерия Карпина нанесла "Енисею" разгромное поражение, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Ранее экс-игрок сборной России забил впервые за два года.