Фанат «Ростова» принес на матч ковер

Фанат «Ростова» подарил клубу ковер

оч красиво! настолько — что можно и домашним ковром на трибуне потрясти.) pic.twitter.com/JSDg4TdoU8— ZhuraWell (@TimZhur) 19 августа 2018 г. Болельщик футбольного клуба "Ростов" подарил команде ковер, с которым пришел на матч четвертого тура чемпионата России против красноярского "Енисея", сообщает "РИА Новости"

Во время игры с "Енисеем" в трансляцию попал фанат, который активно поддерживал ростовчан, размахивая ковром. "Желто-синие" в твиттере заявили, что постелют такой же ковер на тренировочной базе, если пост в социальной сети наберет не менее 500 лайков. Когда число перевалило за полторы тысячи, дончане сообщили, что уже занялись поисками обновки для клубной базы.

❤️❤️❤️

500 лайков и мы постелем такой на нашей базе pic.twitter.com/PuhSQm9jYM— Football Club Rostov (@rostovfc) 19 августа 2018 г. ​Фанат подарил клубу ковер, который будет постелен на базе.

​Команда Валерия Карпина нанесла "Енисею" разгромное поражение, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Ранее экс-игрок сборной России забил впервые за два года.