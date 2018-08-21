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Фанат «Ростова» принес на матч ковер
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Фанат «Ростова» подарил клубу ковер 

Газета.Ru 21 августа 2018
Болельщик футбольного клуба "Ростов" подарил команде ковер, с которым пришел на матч четвертого тура чемпионата России против красноярского "Енисея", сообщает "РИА Новости".
Во время игры с "Енисеем" в трансляцию попал фанат, который активно поддерживал ростовчан, размахивая ковром. "Желто-синие" в твиттере заявили, что постелют такой же ковер на тренировочной базе, если пост в социальной сети наберет не менее 500 лайков. Когда число перевалило за полторы тысячи, дончане сообщили, что уже занялись поисками обновки для клубной базы.
​Фанат подарил клубу ковер, который будет постелен на базе.
​Команда Валерия Карпина нанесла "Енисею" разгромное поражение, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Ранее экс-игрок сборной России забил впервые за два года.
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