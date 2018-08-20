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«Ливерпуль» отправит Кариуса в «Бешикташ»
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«Ливерпуль» отправит Кариуса в «Бешикташ» 

Вести.Ru 20 августа 2018
Фото: Global Look Press
«Ливерпуль» собирается отправить своего голкипера Лориуса Кариуса в турецкий «Бешикташ». Стороны готовы заключить соглашение об аренде сроком на два года с последующим правом выкупа. Впрочем, сам вратарь не намерен покидать Ливерпуль.
Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на французское издание RMC Sport, не исключено, что представителям англичан из-за нежелания немецкого футболиста уходить из клуба придется с ним провести ряд бесед для того, чтобы склонить к уходу из «Ливерпуля».
Напомним, что именно Кариус защищал ворота «красных» в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу «Королевского клуба», а голкипер отметился несколькими ошибками. В дальнейшем он подвергся травле со стороны фанатов клуба.
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