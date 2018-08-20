«Ливерпуль» отправит Кариуса в «Бешикташ»

«Ливерпуль» собирается отправить своего голкипера Лориуса Кариуса в турецкий «Бешикташ». Стороны готовы заключить соглашение об аренде сроком на два года с последующим правом выкупа. Впрочем, сам вратарь не намерен покидать Ливерпуль.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на французское издание RMC Sport, не исключено, что представителям англичан из-за нежелания немецкого футболиста уходить из клуба придется с ним провести ряд бесед для того, чтобы склонить к уходу из «Ливерпуля».