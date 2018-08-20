Жулиано стал одноклубником Мусы

Бразильский полузащитник Жулиано, известный в России по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», перешёл из турецкого «Фенербахче» в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».
Об этом сообщает официальная пресс-служба арабского коллектива.
Соглашение между бразильским хавбеком и клубом рассчитан на три года. Сумма трансфера составила €10,5 млн До этого стан саудитов пополнил нигерийский нападающий Ахмед Муса, который раньше играл за московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бывший форвард ЦСКА Муса продолжит карьеру в Саудовской Аравии.