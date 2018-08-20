Ещё
Жулиано стал одноклубником Мусы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший футболист «Зенита» Жулиано стал одноклубником Мусы 

RT на русском 20 августа 2018
Фото: РИА Новости
Бразильский полузащитник Жулиано, известный в России по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», перешёл из турецкого «Фенербахче» в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср».
Об этом сообщает официальная пресс-служба арабского коллектива.
Соглашение между бразильским хавбеком и клубом рассчитан на три года. Сумма трансфера составила €10,5 млн  До этого стан саудитов пополнил нигерийский нападающий Ахмед Муса, который раньше играл за московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что бывший форвард ЦСКА Муса продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
RT на русском: последние новости
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ СМИ: ЦСКА предложил «Легии» €7 млн за полузащитника молодёжной сборной Польши Шиманьского СМИ: Получивший травму футболист «Зенита» Нобоа расстался с женой
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики17
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение