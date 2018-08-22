Кутепов вернулся в общую группу «Спартака»

Защитник «Спартака» Кутепов вернулся в общую группу после травмы

Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России из-за травмы паховой области. На чемпионате мира защитник в составе сборной России провел все пять матчей на турнире, отдав одну результативную передачу.

В среду 25-летний Кутепов провел тренировку вместе с остальной командой. "Наравне с остальными занимался защитник Илья Кутепов, который полностью восстановился от травмы", — говорится в сообщении.

Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года, в сезоне-2017/18 он провел 27 матчей и забил два гола. В матче 5-го тура чемпионата России по футболу 25 августа "Спартак" дома сыграет против "Динамо".