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Кутепов вернулся в общую группу «Спартака»
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Защитник «Спартака» Кутепов вернулся в общую группу после травмы 

ТАСС 22 августа 2018
Фото: ТАСС
Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Кутепов восстановился от повреждения и вернулся в общую тренировочную группу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Защитник не выходил на поле с момента завершения чемпионата мира — 2018 в России из-за травмы паховой области. На чемпионате мира защитник в составе сборной России провел все пять матчей на турнире, отдав одну результативную передачу.
В среду 25-летний Кутепов провел тренировку вместе с остальной командой. "Наравне с остальными занимался защитник Илья Кутепов, который полностью восстановился от травмы", — говорится в сообщении.
Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года, в сезоне-2017/18 он провел 27 матчей и забил два гола. В матче 5-го тура чемпионата России по футболу 25 августа "Спартак" дома сыграет против "Динамо".
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