«Монако» презентовал Головина

«Монако» провел презентацию всех новичков команды, в том числе и полузащитника сборной России Александра Головина.
Игроки были представлены в ходе специальной пресс-конференции.
«Хочу сделать все возможное для команды. Это моя цель. Я выбрал клуб, который является большим проектом. Здесь умеют развивать молодых игроков», — отметил российский полузащитник.
Напомним, на данный момент Головин травмирован и пока не дебютировал в составе «монегасков».
За трансфер российского полузащитника «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро.