В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина

«Арсенал» положил глаз на 18-летнего россиянина

Российский защитник «Уфы» Игорь Дивеев попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» и в ближайшее время может оказаться на просмотре в английском клубе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Британцы уже обратились к «Уфе» с официальным запросом, рассчитывая пригласить 18-летнего защитника на просмотр. Генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов данную информацию подтвердил. Однако, пока «Уфа» не ответила на запрос лондонцев.

Дивеев — воспитанник «Уфы». Защитник пока не сыграл ни одного матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). На его счету 24 матча и три забитых мяча в рамках первенства молодежных команд в сезоне-2017/2018.

В составе сборной России U-20 Дивеев добрался до финала турнира COTIF-2018. В финальном матче защитник отметился голом в ворота будущих чемпионов — аргентинцев.