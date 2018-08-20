«Нельзя пренебрегать законами страны, в которой работаешь»

Футболиста Федорива раскритиковали за неуважение к гимну РФ

В России широко обсуждают поведение защитника «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива , который не повернулся лицом к национальному флагу РФ во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура ФНЛ с «Сочи». Спортсмен подчеркнул, что в этот момент читал молитву. По его словам, он с уважением относится к российским государственным символам. При этом многих экспертов, а также политических деятелей не убедило подобное объяснение. Они призывают наказать Федорива. За легионера вступился депутат Госдумы Виталий Милонов , а также товарищи по команде.

Неоднозначное поведение украинского легионера «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива вызвало широкую дискуссию в российском обществе. В стороне не остались не только одноклубники бывшего игрока сборной Украины, но и многие политические деятели.

С 2010 года в отечественном чемпионате действует правило: перед каждым матчем основных футбольных дивизионов исполняется государственный гимн. При этом все участники встречи должны стоять лицом к трибуне, над которой поднимается российский флаг.

Этот ритуал проходил по привычному сценарию и в преддверии игры седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Сочи» и «Нижним Новгородом». Однако внимание зрителей привлёк защитник Федорив. Украинец не стал поворачиваться в сторону российского триколора и слушал гимн, прикрыв глаза.

С учётом национальной принадлежности футболиста его поведение было расценено как проявление неуважения к России. Позднее украинец попытался оправдать свой поступок религиозностью.

«Я человек верующий и перед игрой читаю молитву. Так было и в субботу. Спорт вне политики. С уважением отношусь к флагу и гимну России. Прошу не искать какой-то политической подоплёки в этом моменте», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

«Это ярко выраженное неуважение»

Тем не менее подобное объяснение удовлетворило далеко не всех. Одним из первых на слова Федорива отреагировал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов . Он выразил сомнение в правдивости слов украинца и обвинил его в поведении, недостойном взрослого человека.

«Выяснилось, что он сильно верующий и просто молился. А я не понимаю, как это связано? Зачем устраивать перпендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами? Не подросток же, тридцатник стукнул, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься!» — написал Радимов на своей странице в Instagram. Раз приехал работать по контракту — уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму. https://t.co/tKZxECYL2n— Василий Уткин (@radioutkin) 19 августа 2018 г.

Несмотря на неоднозначность ситуации и широкий общественный резонанс, на данный момент в Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не поступало запросов по поводу поведения защитника «Нижнего Новгорода». Об этом сообщил один из членов организации Андрей Созин. По мнению функционера, Федорив должен ответить за свой поступок.

«Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь — не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу», — рассказал Созин в интервью ТАСС.

Позицию коллеги поддержал член исполкома РФС и депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев . Политик раскритиковал действия украинца, назвав их недопустимыми.

«Что касается поступка самого футболиста, он не должен остаться без внимания, и как минимум клуб обязан вынести ему наказание в рамках правового кодекса. Считаю, что необходимо, чтобы комитет по этике рассмотрел инцидент и принял решение вплоть до дисквалификации данного игрока. Уверен, что это ярко выраженное в публичной форме неуважение к государственному гимну РФ», — отметил функционер.

Кроме того, Лебедев сравнил ситуацию с недавними инцидентами, которые также многими были расценены как провокация по отношению к России.

«Видимо, поступок футболиста ПАОК Евгения Хачериди, который показал щитки с украинским флагом российской трибуне, а также заявление защитника сборной Хорватии Домагоя Виды в поддержку Украины после победы над нашей сборной, сыграли неблагоприятную роль, и Федорив решил тем самым прославиться. Если ФИФА и УЕФА в двух предыдущих случаях не нашли необходимости каким-то образом отреагировать на подобное поведение, то мы имеем полное право и возможность вынести ему соответствующее наказание», — добавил депутат.

Более сдержанным в своих суждениях оказался футбольный агент Дмитрий Селюк . Однако и он выразил мнение, что легионер не должен был поступать таким образом, какими бы принципами он ни руководствовался.

«Я считаю, если украинский футболист едет в Россию, то делать так нельзя. Нельзя пренебрегать законами той страны, куда ты приехал работать. Если все поворачиваются к флагу, то ты должен это тоже делать», — приводит слова Селюка Sport24.

В свою очередь, от комментариев отказались министр спорта Нижегородской области Сергей Панов , а также вице-президент РФС Сергей Анохин , который призвал меньше акцентировать внимание на политических аспектах.

«Виталий — адекватный человек»

В самом «Нижнем Новгороде» предпочли не давать какую-либо оценку действиям футболиста. Пресс-атташе Сергей Козунов заявил, что команда намерена поддерживать игрока, добавив, что пока неизвестно, последуют в его отношении какие-либо санкции.

«На настоящий момент слова Федорива — позиция клуба. Мы его выслушали. Будет ли ещё какая-то реакция со стороны руководства, не знаю», — отметил Козунов.

В свою очередь, главный тренер команды Дмитрий Черышев считает, что шумиха вокруг Федорива возникла на пустом месте.

«Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный вас петух клюнул, вот и ищите гадость», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

Ничего предосудительного в действиях украинца не заметили и его одноклубники. Так, нападающий нижегородцев Артём Делькин отметил, что никогда не замечал за легионером поведения, которое можно было бы истолковать как проявление национализма.

«Со стороны Виталия не было разговоров про политику, ни разу от него не слышал, что он не уважает Россию. Федорив просто задумался, упустил этот момент. Он же сам объяснил, что произносил молитву. А никто из ребят ему не подсказал, что нужно повернуться к флагу. Не стоит раздувать эту тему. Повторю, Виталий — адекватный человек», — рассказал футболист.

Принять извинения защитника призвал и депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Раз человек прокомментировал, думаю, тема исчерпана. У нас полным-полно людей, которые не являются публичными личностями и открыто плюют в наш флаг. Может, неловко так получилось, может, он сосредоточился на молитве, на мыслях. Всякое бывает», — заявил политик.

При этом сообщается, что это не первый случай, когда Федорив действует подобным образом. В стартовом матче сезона, в котором «Нижний Новгород» встречался с саранской «Мордовией», украинец также не повернулся лицом к флагу во время исполнения гимна. Однако данный эпизод остался без внимания широкой общественности.