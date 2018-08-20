Ещё
«Ювентус» переподпишет контракт с Пьяничем
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» переподпишет контракт с Пьяничем 

Вести.Ru 20 августа 2018
Фото: EPA
Туринский "Ювентус" близок к продлению контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Стороны пришли к договоренности о подписании нового соглашения, благодаря которому футболист будет зарабатывать 6,5 миллионов евро в год. Срок соглашения неизвестен.
После продления своего сотрудничества с "Ювентусом" Пьянич станет четвертым самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Италии, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на инсайдера Танкреди Палмери. По этому показателю его опережают партнеры по команде — Криштиану Роналду (30 миллионов евро) и Пауло Дибала, зарабатывающий семь миллионов евро, и новичок "Милана" Гонсало Игуаин с 8,5 миллионами евро.
Пьянич провел за "старую синьору" 92 поединка и забил 15 мячей.
Вести.Ru: последние новости
ЦСКА близок к трансферу поляка Шиманского из "Легии" Футболисты "Спартака" почтили память Алексея Парамонова Капитан чемпионов мира по футболу обвинен в вождении в нетрезвом виде
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение