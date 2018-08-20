«Ювентус» переподпишет контракт с Пьяничем

Туринский "Ювентус" близок к продлению контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Стороны пришли к договоренности о подписании нового соглашения, благодаря которому футболист будет зарабатывать 6,5 миллионов евро в год. Срок соглашения неизвестен.

После продления своего сотрудничества с "Ювентусом" Пьянич станет четвертым самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Италии, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на инсайдера Танкреди Палмери. По этому показателю его опережают партнеры по команде — Криштиану Роналду (30 миллионов евро) и Пауло Дибала, зарабатывающий семь миллионов евро, и новичок "Милана" Гонсало Игуаин с 8,5 миллионами евро.

Пьянич провел за "старую синьору" 92 поединка и забил 15 мячей.