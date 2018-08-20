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Футболист попался на краже личности и покинул поле
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Футболист попался на краже личности и покинул поле 

Lenta.ru 20 августа 2018
Фото: The Sun / YouTube
Матч Кубка Перу между «Юнион Кимбири» и «Спорт Хуанта» был прерван из-за вмешательства полицейских. Об этом сообщает британский The Sun.
Нападающего «Юнион Кимбири» Сезара Монтальво увели с поля представители правоохранительных органов. Игроку вменяется кража личности: он был зарегистрирован под чужими именем и фамилией на протяжении двух лет. Настоящее имя игрока — Хосе Контрерас.
«Я футболист, а не преступник», — сообщил футболист полицейским.
Матч был прерван при счете 2:0 в пользу «Спорт Хуанта» и не был доигран. Команда автоматически квалифицировалась в следующий раунд турнира.
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