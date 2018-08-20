Футболист попался на краже личности и покинул поле

Матч Кубка Перу между «Юнион Кимбири» и «Спорт Хуанта» был прерван из-за вмешательства полицейских. Об этом сообщает британский The Sun.

Нападающего «Юнион Кимбири» Сезара Монтальво увели с поля представители правоохранительных органов . Игроку вменяется кража личности: он был зарегистрирован под чужими именем и фамилией на протяжении двух лет. Настоящее имя игрока — Хосе Контрерас

«Я футболист, а не преступник», — сообщил футболист полицейским.

Матч был прерван при счете 2:0 в пользу «Спорт Хуанта» и не был доигран. Команда автоматически квалифицировалась в следующий раунд турнира.