Смолов отринул звание «бога футбола»

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов встретился с болельщиками на автограф-сессии. Слова спортсмена передает Sport24.

«Дети кричали "Смолов — бог футбола"? Приятно конечно, с одной стороны, с другой забавно. Не считаю себя богом», — сообщил форвард.

8 августа стало известно, что Смолов перешел в московский «Локомотив». Предыдущим клубом в карьере форварда был «Краснодар». В составе «быков» нападающий два раза возглавлял список снайперов чемпионата России. Вместе со сборной России Смолов добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, на турнире он не смог отличиться ни разу.