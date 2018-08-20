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Смолов отринул звание «бога футбола»
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Смолов отринул звание «бога футбола» 

Lenta.ru 20 августа 2018
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов встретился с болельщиками на автограф-сессии. Слова спортсмена передает Sport24.
«Дети кричали "Смолов — бог футбола"? Приятно конечно, с одной стороны, с другой забавно. Не считаю себя богом», — сообщил форвард.
8 августа стало известно, что Смолов перешел в московский «Локомотив». Предыдущим клубом в карьере форварда был «Краснодар». В составе «быков» нападающий два раза возглавлял список снайперов чемпионата России. Вместе со сборной России Смолов добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, на турнире он не смог отличиться ни разу.
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