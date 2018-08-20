«Норвич» перекрасил гостевую раздевалку в розовый цвет

Английский «Норвич Сити» перекрасил гостевую раздевалку в розовый цвет, сообщает Sport24.

По информации "Би-би-си", на такой шаг руководство пошло, чтобы снизить уровень тестостерона у соперников.

"Розовый цвет оказывает такое влияние не потому, что он розовый, а потому, что этот оттенок связан с детскими воспоминаниями", — заявил доктор Александр Латиньяк, преподаватель спортивной психологии при Университете Саффолка.

Клуб предпринял широко использующуюся тактику в американском футболе, где считается, что темно-розовый цвет не только понижает тестостерон, но также уменьшает уровень агрессии.

Ранее сообщалось, что бывший футболист английского "Норвича" попробует себя в профессиональном рестлинге.