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Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля»
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Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» 

Газета.Ru 20 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Стали известны стартовые составы "Кристал Пэлас" и "Ливерпуля" на заключительный матч второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Кристал Пэлас": Уэйн Хеннесси, Аарон Ван-Биссака, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Джеффри Шлупп, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеймс Макартур, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
"Ливерпуль": Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане.
Ранее "Бешикташ" и "Ливерпуль" договорились об аренде вратаря Лориса Кариуса.
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