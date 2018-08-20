Стали известны стартовые составы "Кристал Пэлас" и "Ливерпуля" на заключительный матч второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Кристал Пэлас": Уэйн Хеннесси, Аарон Ван-Биссака, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Мамаду Сако, Джеффри Шлупп, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеймс Макартур, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке.
"Ливерпуль": Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане.
Ранее "Бешикташ" и "Ливерпуль" договорились об аренде вратаря Лориса Кариуса.