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Головин начал учить французский язык
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Головин начал учить французский язык 

Газета.Ru 20 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России и французского "Монако" Александр Головин рассказал о жизни в княжестве, передает "Спорт-Экспресс".
"Пока живу в отеле, но уже нашли квартиру. Перееду где-то в начале сентября. Водитель возит меня. К сожалению, теперь не на тренировки, а на восстановительные процедуры. Есть и другие ребята, у которых травмы, нас два раза в день возят на базу. Питаюсь тоже в основном в гостинице.
Вечером могу куда-то выйти в другое место, но из-за травмы почти этого не делаю. Провожу все свободное время либо на базе, либо в номере. Начал учить французский язык. Провел уже четыре урока. Пока очень сложно, но надеюсь, что дальше будет легче", — заявил Головин.
Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в текущее трансферное окно.
Ранее Головин рассказал, при каких обстоятельствах получил травму.
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