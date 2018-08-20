Головин начал учить французский язык

Полузащитник сборной России и французского "Монако" Александр Головин рассказал о жизни в княжестве, передает "Спорт-Экспресс".

"Пока живу в отеле, но уже нашли квартиру. Перееду где-то в начале сентября. Водитель возит меня. К сожалению, теперь не на тренировки, а на восстановительные процедуры. Есть и другие ребята, у которых травмы, нас два раза в день возят на базу. Питаюсь тоже в основном в гостинице.

Вечером могу куда-то выйти в другое место, но из-за травмы почти этого не делаю. Провожу все свободное время либо на базе, либо в номере. Начал учить французский язык. Провел уже четыре урока. Пока очень сложно, но надеюсь, что дальше будет легче", — заявил Головин.

Россиянин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в текущее трансферное окно.

Ранее Головин рассказал, при каких обстоятельствах получил травму.