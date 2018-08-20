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Модель обвинила игрока АПЛ в изнасиловании
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СМИ: модель обвинила игрока АПЛ в изнасиловании 

Газета.Ru 20 августа 2018
Фото: РИА Новости
Один из футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть причастен к изнасилованию, сообщает "Советский спорт".
Как передает Daily Star, модель, которая является гражданкой Франции, проводила время в ночном клубе и поцеловалась с игроком. Позже она выпила несколько стаканов шампанского и один стакан водки, после чего ей стало плохо. Ей пришлось вызвать такси, чтобы добраться до съемной квартире. Очнувшись там она обнаружила, что футболист насилует ее. Она просила остановиться, но не могла сопротивляться из-за плохого самочувствия.
Сообщается, что ее насиловал и другой мужчина, который является другом футболиста АПЛ и выступает в любительском клубе.
Также она заявила, что футболист выступал на чемпионате мира в России.
Ранее сообщалось, что российских волейболистов обвиняют в попытке изнасилования финки.
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