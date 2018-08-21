«Дзюба увёл у меня Сашу». Жена Кокорина отвечает на вопросы в «Инстаграме»

Дарья Валитова устроила сеанс ответов на вопросы подписчиков в социальной сети.

Футбольные люди активно пользуются функцией в социальной сети «Инстаграм», с помощью которой любой пользователь может устроить сеанс ответов на вопросы, интересующие подписчиков. Не осталась в стороне и супруга форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина — Дарья Валитова. Обычно девушка не даёт публичные комментарии и интервью, но в данном случае сделала исключение. Напомним, что нападающий продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок.

Например, Дарья поведала историю о бульдоге Ронни. Это пёс семьи Кокорина, у которого даже был собственный профиль в «Инстаграме». Но, видимо, его история закончена.

В основном супруга российского нападающего отвечала на вопросы про роды, восстановление после них, косметику. Но были и другие вопросы. Судя по всему, игра Кокорина в «Зените» не позволяет супругам выбираться в столицу России.

Стало понятно, что главное для новоиспечённых родителей, чтобы сын был хорошим человеком, а остальное приложится.

Интересовало подписчиков и здоровье Кокорина. Дарья обнадёжила всех фанатов.

Но главное во всех этих вопросах — один ответ. Почему у Дарьи в профиле пропали совместные фотографии с мужем. Ответ ожидаем.