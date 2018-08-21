Клопп — футболистам «Ливерпуля»: бегите или я вас убью

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением относительно победы своей команды в гостевом матче над "Кристал Пэлас" (2:0) во втором туре Английской премьер-лиги, пишет Sport24. "Мы можем играть лучше. Это был действительно интенсивный первый тайм, поэтому было нелегко принимать правильные решения. У соперника были свои моменты. Я знаю, что мы должны играть намного лучше. В заключительное время игры команда была на пределе своих сил, и, возможно, игрокам нужна была помощь от сердитого тренера — "бегите или я вас убью". И они сделали это с фантастической контратакой в конце игры", — цитирует немецкого специалиста "Би-би-си". Кроме того, Клопп прокомментировал и игру египетского нападающего Мохамеда Салаха "Мне нечего сказать об индивидуальных действиях игроков. Салах может играть намного лучше, это 100 процентов, но он был вовлечен в оба гола, решительно поучаствовал в этих моментах, так что это две передачи, и я полностью доволен этим. Мы должны показывать на поле командные действия", — уверен наставник красных. Ранее Клопп прокомментировал травму игрока "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне.