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Клопп — футболистам: бегите или я вас убью
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Клопп — футболистам «Ливерпуля»: бегите или я вас убью 

Газета.Ru 21 августа 2018
Фото: Reuters
Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением относительно победы своей команды в гостевом матче над "Кристал Пэлас" (2:0) во втором туре Английской премьер-лиги, пишет Sport24.
"Мы можем играть лучше. Это был действительно интенсивный первый тайм, поэтому было нелегко принимать правильные решения. У соперника были свои моменты. Я знаю, что мы должны играть намного лучше.
В заключительное время игры команда была на пределе своих сил, и, возможно, игрокам нужна была помощь от сердитого тренера — "бегите или я вас убью". И они сделали это с фантастической контратакой в конце игры", — цитирует немецкого специалиста "Би-би-си".
Кроме того, Клопп прокомментировал и игру египетского нападающего Мохамеда Салаха.
"Мне нечего сказать об индивидуальных действиях игроков. Салах может играть намного лучше, это 100 процентов, но он был вовлечен в оба гола, решительно поучаствовал в этих моментах, так что это две передачи, и я полностью доволен этим. Мы должны показывать на поле командные действия", — уверен наставник красных.
Ранее Клопп прокомментировал травму игрока "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне.
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