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СМИ: «Арена Омск» может быть снесена
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СМИ: «Арена Омск» может быть снесена 

RT на русском 22 августа 2018
Фото: РИА Новости
Ледовый дворец «Арена Омск», являющийся домашним для клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» может быть снесён.
Как сообщает «Чемпионат», существует вероятность, что арена не подлежит восстановлению из-за серьёзных повреждений фундамента и будет снесена.
24 июля появилась информация, что «Арена Омск» находится в аварийном состоянии и может быть закрыта.
8 августа было объявлено, что «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона-2018/19 на арене в Балашихе.
Ранее в «Авангарде» прокомментировали информацию о долгосрочном переезде на «Арену Балашиха».
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