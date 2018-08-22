СМИ: «Арена Омск» может быть снесена

Ледовый дворец «Арена Омск», являющийся домашним для клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» может быть снесён.

Как сообщает «Чемпионат», существует вероятность, что арена не подлежит восстановлению из-за серьёзных повреждений фундамента и будет снесена.

24 июля появилась информация, что «Арена Омск» находится в аварийном состоянии и может быть закрыта.

8 августа было объявлено, что «Авангард» будет проводить домашние матчи сезона-2018/19 на арене в Балашихе.

Ранее в «Авангарде» прокомментировали информацию о долгосрочном переезде на «Арену Балашиха».