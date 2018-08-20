Упертые быки: «Краснодар» давит на судей матча со «Спартаком»

«Краснодар» продолжает высказывать недовольство решениями судей матча 4-го тура РПЛ, в котором «быки» проиграли московскому «Спартаку» . На этот раз пресс-служба краснодарской команды опубликовала видеофрагменты со спорными моментами. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин в свою очередь оценил работу своей бригады на «отлично».

18 августа московский «Спартак» одержал минимальную победу над «Краснодаром» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе и запомнилась далеко не только победным голом форварда красно-белых Зе Луиша

Форвард из Кабо-Верде точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка, а уже через несколько минут команда Мурада Мусаева и вовсе лишилась одного игрока.

Нападающий «Краснодара» Ари во время одной из последних атак на ворота «Спартака» упал в чужой штрафной площади и потребовал от рефери матча назначить пенальти. Однако Сергей Лапочкин развел руки в стороны, заявив, что нарушения правил не было.

На эмоциях бразильский нападающий, недавно получивший российский паспорт, «боднул» защитника «Спартака» Самуэля Жиго на глазах у арбитра и получил за это прямую красную карточку.

После матча Ари подверг резкой критике работу судей, заявив, что в чемпионате России арбитры «всегда помогают московским командам».

«Было трудно играть. Рефери всегда помогают московским командам. Сначала была рука, потом на мне был фол. Это был очень важный матч для нас. Первый матч на нашем стадионе. Мы играли неплохо, но так бывает», — цитирует Ари Sport24.

Публикация от Ари (@ari_gol1000) 19 Авг 2018 в 6:06 PDT Кроме того, он заявил, что подобные действия судей являются «позором российского футбола». Однако заявления Ари после матча будут рассмотрены Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) на ближайшем заседании, по итогом которого футболист рискует получить длительную дисквалификацию.

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко в свою очередь также остался недоволен работой Сергея Лапочкина и после игры выразил желание задать рефери несколько вопросов.

«Мы провели по качеству лучший матч в сезоне, доминировали. Очень обидно. Также есть вопросы по судейству, которое не хочется комментировать. Что касается Ари, то его спровоцировал Жиго, посмотрим, что делать с ним. А вообще, трактовка правил разная: тот же вратарь «Спартака» заслуживал желтой карточки, но ее не дали, неслучайно наши зрители закидали его бутылками», — сказал Фоменко после матча.

Впрочем, полузащитник «Спартака» Квинси Промес, после контакта с которым упал Ари, заявил, что он действительно коснулся ноги бразильца. Однако правила он не нарушал.

Да, я коснулся ноги Ари, но это точно не пенальти. Я не видел всего, потому что мои глаза смотрели на мяч.

Я просто говорю свое мнение. Я не пытался ударить его или коснуться специально, но он упал. Думаю, что рефери принял отличное решение. Грустно, что он получил красную, потому что он отличный игрок. Очень глупо получить так прямую красную карточку», — цитирует Промеса Rusfootball.

Сама же работа судейской бригады Лапочкина была оценена положительно, с чем не согласились в «Краснодаре». Так, пресс-служба клуба опубликовала видеозапись со спорными моментами матча, взятые из системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче «Краснодар» — «Спартак». Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR», — заявил генеральный директор клуба Владимир Хашиг. Владимир Хашиг: «Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче „Краснодар“ — „Спартак“ (4-й тур РПЛ сезона 2018/19). Как я вчера и обещал, мы публикуем моменты игры, взятые из системы видеоповторов VAR». https://t.co/YB3Bps3Mrw— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 августа 2018 г.

Отметим, что сам Лапочкин также оценил свою работу и действия своих помощников на «отлично». По его мнению, высказывания представителей «Краснодара» основаны лишь на эмоциях после поражения.

«Неприятно такое слышать. Считаю, наша судейская бригада не достойна той критики, которой мы подвергаемся за этот матч. Почему все это происходит? Может быть, между клубами сложились не самые хорошие взаимоотношения, какие-то глубинные причины. Мне сложно судить. Но почему-то судьи в этой ситуации оказались крайними.

На мой взгляд, наша бригада отработала качественно. Мы удовлетворены. Да, какие-то шероховатости, безусловно, были. Но глобально судьи не повлияли на итог матча, не испортили игру. Не знаю, почему поднялся такой шум», — цитирует Лапочкина «Спорт-Экспресс».

Что касается использования системы видеопомощи арбитрам, то петербургский рефери заявил, что предложенная «Краснодаром» видеозапись фрагментов не имеет никакого смысла.

«Тот, кто глубоко разбирается в теме видеоповторов, скажет вам, что в этой игре не было моментов, в которые VAR должен был вмешиваться. По всем рекомендациям, которые существуют, к видеоповторам никто обращаться бы не стал.

То есть, VAR бы не помог. VAR вмешивается только в те ситуации, когда была допущена очевидная ошибка. В данной игре таких ситуаций не было. Поэтому VAR не влез бы ни в один из тех эпизодов, которые сейчас обсуждают», — добавил он.

О включении данной системы в чемпионате России не смог однозначно высказаться и новичок «Спартака» Александр Ташаев

«Нужна ли в РПЛ система видеоповторов? Не могу ответить на этот вопрос, его нужно задавать организаторам турнира. Когда посчитают нужным, тогда и включат. В каких-то моментах система нужна, в каких-то — нет. Раз мы выиграли, значит, всё хорошо», — приводит слова Ташаева Rusfootball.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Оренбургом». «Спартак» в рамках московского дерби на стадионе «Открытие Арена» встретится с «Динамо».