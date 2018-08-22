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«Чемпионат» приглашает футболистов-любителей
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«Чемпионат» приглашает футболистов-любителей на международный турнир в Турции 

Чемпионат.com 22 августа 2018
Фото: ТАСС
«Чемпионат» приглашает как готовые любительские команды, так и футболистов без коллектива, для участия в соревнованиях в рамках международного фестиваля «Спортивная волна — 2018». Команды и игроки, зарегистрировавшиеся до 24 августа включительно, смогут принять участие в играх на специальных условиях раннего бронирования.
С 6 по 13 октября сразу два футбольных турнира пройдут на полях средиземноморского комплекса Bellis DeLuxe в Турции. Сетка «Основного» будет поделена на три дивизиона: «Мастерс», «Суперлига», «Любители». В дивизионе «Мастерс» сыграют команды, с обязательным условием нахождения на поле не менее 5 футболистов старше 42 лет. В «Суперлиге» встретятся сильнейшие коллективы не только прошедших фестивалей, но и в целом любительского футбола России и зарубежья. В «Любителях» нет никаких ограничений, кроме тех, которые действуют в едином игровом регламенте. В рамках последнего футбольного дня пройдет большой «Суперкубок». В олимпийской сетке сойдутся все команды турнира, разбитые на пары слепым жребием. О своем желании участвовать уже заявили ФК «Пельменная», ФК «Трансконтейнер», FC World Class, СО «Северный Бастион», ФК «Пьем-Бежим» и мн.д. Традиционно на «Спортволне» будут образованы сборные из футболистов-одиночек под руководством Руслана Нигматуллина и Валерия Шмарова.
Узнать подробности участия, а также ознакомиться с историей фестиваля и культурно-развлекательной программой можно на официальном сайте и в социальных сетях VK, Facebook и Instagram.
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