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Игрок «Аякса» вышел из комы
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Получивший необратимое повреждение мозга футболист очнулся 

Lenta.ru 21 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Футболист голландского «Аякса» Абделхак Нури пришел в сознание после годичной комы. Об этом сообщает Jeunesfooteux.
21-летний футболист начал узнавать своих родных и близких. Тем не менее, речь к игроку не вернулась.
«Состояние лучше, чем несколько месяцев назад. Он может привстать с постели, пересесть в инвалидное кресло. С ним можно общаться жестами», — поделился информацией о здоровье Нури его брат.
8 июля 2017 года Нури потерял сознание во время товарищеского матча с немецким «Вердером». Игрок был в срочном порядке доставлен в больницу. Позже стало известно, что Нури пережил сердечную аритмию, а во время потери сознания им были получены необратимые повреждения головного мозга.
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