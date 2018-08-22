Наингголана раскритиковали за посещение ночного клуба

Болельщики «Интера» выразили недовольство футболисту Наингголлану за посещение ночного клуба

Болельщики миланского «Интера» выразили недовольство новичку клуба Радже Наингголлану за посещение ночного клуба после поражения в матче первого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».

Наингголан был замечен после игры в ночном клубе. В клубе к нему подошёл один из болельщиков и поинтересовался, не стоит ли бельгийцу отдыхать, так как у него диагностирована травма. Футболист ответил болельщику в грубой форме, сообщает Football Italia.

На следующий день Наингголан дал ещё один повод для критики. Он появился на тренировке «Интера» в той же одежде, в которой был замечен в ночном клубе. Недовольные обрушили шквал критики на футболиста в социальных сетях.

Ранее полузащитник футбольного клуба «Интер» Раджа Наингголан попал в дорожно-транспортное происшествие в Италии.