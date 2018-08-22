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Наингголана раскритиковали за посещение ночного клуба
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Болельщики «Интера» выразили недовольство футболисту Наингголлану за посещение ночного клуба 

RT на русском 22 августа 2018
Фото: Maurizio Borsari globallookpress.com
Болельщики миланского «Интера» выразили недовольство новичку клуба Радже Наингголлану за посещение ночного клуба после поражения в матче первого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».
Наингголан был замечен после игры в ночном клубе. В клубе к нему подошёл один из болельщиков и поинтересовался, не стоит ли бельгийцу отдыхать, так как у него диагностирована травма. Футболист ответил болельщику в грубой форме, сообщает Football Italia.
На следующий день Наингголан дал ещё один повод для критики. Он появился на тренировке «Интера» в той же одежде, в которой был замечен в ночном клубе. Недовольные обрушили шквал критики на футболиста в социальных сетях.
Ранее полузащитник футбольного клуба «Интер» Раджа Наингголан попал в дорожно-транспортное происшествие в Италии.
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