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Два миллиона посмотрели на Роналду в новом статусе
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Первый матч Роналду за «Ювентус» в Италии посмотрели примерно 2,3 млн человек 

Газета.Ru 21 августа 2018
Фото: Reuters
Первый матч португальского форварда Криштиану Роналду в составе туринского "Ювентуса" в Италии посмотрели около 2,3 млн человек, сообщает ТАСС.
По информации Football Italia, этот результат стал четвертым в истории телевизионного канала Sky Italia.
Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей увеличилось на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором "старая синьора" разгромила "Кальяри" со счетом 3:0.
"Ювентус" обыграл "Кьево" со счетом 3:2. Роналду результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что Миралем Пьянич подпишет новый контракт с "Ювентусом" и будет получать €6,5 млн
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