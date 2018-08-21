Два миллиона посмотрели на Роналду в новом статусе

Первый матч Роналду за «Ювентус» в Италии посмотрели примерно 2,3 млн человек

Первый матч португальского форварда Криштиану Роналду в составе туринского "Ювентуса" в Италии посмотрели около 2,3 млн человек, сообщает ТАСС

По информации Football Italia, этот результат стал четвертым в истории телевизионного канала Sky Italia.

Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей увеличилось на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором "старая синьора" разгромила "Кальяри" со счетом 3:0.

"Ювентус" обыграл "Кьево" со счетом 3:2. Роналду результативными действиями не отметился.