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Самедов ответил на критику Гамовой
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Самедов ответил на критику Гамовой 

Рамблер 22 августа 2018
Фото: РИА Новости
Игрок сборной РФ Александр Самедов не стал спорить с волейболисткой Екатериной Гамовой и ее коллегой Дмитрием Мусэрским по поводу званий заслуженных мастеров спорта для российских футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник «Спартака» подчеркнул, что очень уважает Гамову и Мусэрского, поэтому не хочет «развивать дискуссию».
«Достойны ли мы? Не могу сказать», — отметил Самедов.
При этом он добавил, что в футболе путь к наградам длиннее, чем в волейболе, и ситуации в этих видах спорта — разные.
«В футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше», — сказал Самедов.
После ЧМ-2018 игроки сборной России, дошедшие до четвертьфинала турнира, получили звания ЗМС. После этого Гамова написала в своем Instagram, что отношение к спортсменам в России «странно-разное». Она отметила, что кому-то для получения звания нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпиады, а кто-то получает звание всего лишь за выход в 1/4 финала. Гамова выразила сожаление, что звание ЗМС обесценивают.
Центральный блокирующий сборной РФ по волейболу Дмитрий Мусэрский поддержал Гамову. Он отметил, что российские футболисты играли хорошо, но звание ЗМС нельзя присуждать за восьмое место. По словам волейболиста, значок мастера спорта потерял для него свою ценность.
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