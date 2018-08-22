Кому из спортсменов удалось выжить после комы

Игрок нидерландского клуба «Аякс» Абдельхак Нури спустя год вышел из комы, вопреки прогнозам врачей. Телеканал «360» собрал несколько похожих историй спортсменов, которым удалось вернуться к жизни.

Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» 8 июля 2017 года. Врачи пытались оказать ему помощь почти 15 минут, затем его доставили на вертолете в больницу. Обследования показали необратимые повреждения головного мозга, и футболиста ввели в искусственную кому.

Позже выяснилось, что действия врачей клуба были ошибочными: они не сразу использовали дефибриллятор и не сделали прямой массаж сердца. Кроме того, медики действовали слишком медленно. «Аякс» признал вину своих врачей.

После выхода из комы 21-летний Нури узнал своих родных. Он не говорит и почти не может двигаться, но способен сидеть в инвалидном кресле, двигать головой, открывать рот и шевелить бровями.

Еще одним чудесным возвращением «360» называет восстановление велогонщика из Нидерландов, серебряного призера ОИ-2016 Йелле ван Горкома. В результате инцидента на тренировке в январе 2018-го он получил переломы ребер, лицевых костей, травмы головы, печени, селезенки и почек. После этого спортсмен впал в кому.

В апреле того же года в Instagram ван Горкома появились фотографии, демонстрирующие его реабилитацию. В конце июля он показал, что может ходить с помощью трости.

Публикация от Jelle van Gorkom (@jellevangorkom) 29 Июл 2018 в 4:27 PDT

Еще один случай, который связывали с халатностью врачей, произошел с российским боксером-супертяжеловесом Магомедом Абдусаламовым. После боя, прошедшего в 2013 году в США, он почувствовал себя плохо, но назначенные американцами врачи несерьёзно отнеслись к его жалобам. В это время в голове бойца образовывался тромб после одного из ударов соперника. Позже Абдусаламов перенес инсульт, его ввели в кому, из которой он вышел через 35 дней. Полностью восстановиться и вернуться на ринг боксер не сможет.

Самой трагичной историей, по версии «360», стал несчастный случай с гонщиком Михаэлем Шумахером . В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на лыжах, споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. Гонщик был в шлеме, который спас его от мгновенной смерти.

Шумахеру сделали две нейрохирургические операции на головном мозге, а после этого ввели в состояние искусственной комы, в котором он находился 159 дней. Семья перевезла гонщика из клиники домой, где он продолжил реабилитацию. Близкие гонщика говорили, что процесс восстановления идет очень медленно, и он даже не может стоять без помощи терапевтов.