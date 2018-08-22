Ещё
Кому из спортсменов удалось выжить после комы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кому из спортсменов удалось выжить после комы 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Reuters
Игрок нидерландского клуба «Аякс» Абдельхак Нури спустя год вышел из комы, вопреки прогнозам врачей. Телеканал «360» собрал несколько похожих историй спортсменов, которым удалось вернуться к жизни.
Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером» 8 июля 2017 года. Врачи пытались оказать ему помощь почти 15 минут, затем его доставили на вертолете в больницу. Обследования показали необратимые повреждения головного мозга, и футболиста ввели в искусственную кому.
Позже выяснилось, что действия врачей клуба были ошибочными: они не сразу использовали дефибриллятор и не сделали прямой массаж сердца. Кроме того, медики действовали слишком медленно. «Аякс» признал вину своих врачей.
После выхода из комы 21-летний Нури узнал своих родных. Он не говорит и почти не может двигаться, но способен сидеть в инвалидном кресле, двигать головой, открывать рот и шевелить бровями.
Еще одним чудесным возвращением «360» называет восстановление велогонщика из Нидерландов, серебряного призера ОИ-2016 Йелле ван Горкома. В результате инцидента на тренировке в январе 2018-го он получил переломы ребер, лицевых костей, травмы головы, печени, селезенки и почек. После этого спортсмен впал в кому.
В апреле того же года в Instagram ван Горкома появились фотографии, демонстрирующие его реабилитацию. В конце июля он показал, что может ходить с помощью трости.
Еще один случай, который связывали с халатностью врачей, произошел с российским боксером-супертяжеловесом Магомедом Абдусаламовым. После боя, прошедшего в 2013 году в США, он почувствовал себя плохо, но назначенные американцами врачи несерьёзно отнеслись к его жалобам. В это время в голове бойца образовывался тромб после одного из ударов соперника. Позже Абдусаламов перенес инсульт, его ввели в кому, из которой он вышел через 35 дней. Полностью восстановиться и вернуться на ринг боксер не сможет.
Самой трагичной историей, по версии «360», стал несчастный случай с гонщиком Михаэлем Шумахером. В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на лыжах, споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. Гонщик был в шлеме, который спас его от мгновенной смерти.
Шумахеру сделали две нейрохирургические операции на головном мозге, а после этого ввели в состояние искусственной комы, в котором он находился 159 дней. Семья перевезла гонщика из клиники домой, где он продолжил реабилитацию. Близкие гонщика говорили, что процесс восстановления идет очень медленно, и он даже не может стоять без помощи терапевтов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпиада оказалась на грани отмены8
Новый тренер «бросил» Медведеву94
ЦСКА поплатился за переход бывшего «наркомана»7
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар123
Российский биатлонист изменил родине84
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение