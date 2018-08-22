Роналду одел всю свою семью в форму «Ювентуса»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию в своём «инстаграме». Форвард одел в форму «Ювентуса» свою жену и детей. Снимок сделан на фоне Турина. «Семья бьянконери», — написал Роналду. Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 21 Авг 2018 в 10:56 PDT Напомним, Роналду подписал контракт с «Ювентусом» сроком на четыре года нынешним летом. Трансфер форварда сборной Португалии обошёлся «Ювентусу» в € 112 млн Зарплата игрока в туринском клубе составляет € 30 млн в год. 18 августа в матче с «Кьево» Роналду дебютировал за «Старую Сеньору» в чемпионате Италии . Отметиться результативными действиями 5-кратному победителю Лиги чемпионов не удалось. Следующий матч «Ювентус проведёт против „Лацио“. Встреча состоится 25 августа.