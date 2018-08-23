«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»

Гол Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Мольде» в матче квалификации Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Мольде» забил первым. На 42-й минуте отличился Эйрик Хестад.

Ответный матч пройдёт 30 августа на стадионе «Акер» в Норвегии. Победитель противостояния завоюет путёвку в групповой раунд Лиги Европы.