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«Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»
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Гол Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Мольде» в матче квалификации Лиги Европы 

RT на русском 23 августа 2018
Фото: zenit_spb Twitter
Санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Встреча, прошедшая на стадионе «Санкт-Петербург» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Мольде» забил первым. На 42-й минуте отличился Эйрик Хестад.
После перерыва «Зенит» смог отыграться. На 71-й минуте забил Артём Дзюба. Уже на 80-й минуте Антон Заболотный успешно сыграл на добивании после удара Дзюбы в штангу, а на 90-й минуте Миха Мевля установил итоговый счёт встречи.
Ответный матч пройдёт 30 августа на стадионе «Акер» в Норвегии. Победитель противостояния завоюет путёвку в групповой раунд Лиги Европы.
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