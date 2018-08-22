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Кокорин вернулся в общую группу
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Кокорин вернулся в общую тренировочную группу «Зенита» 

ТАСС 22 августа 2018
Фото: ТАСС
Нападающий сборной России Александр Кокорин вернулся в общую тренировочную группу санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с тренировки команды.
В среду "Зенит" провел тренировку в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против норвежского "Мольде". Встреча пройдет в четверг на арене "Санкт-Петербург".
Кокорин и полузащитник Эмануэль Маммана провели занятие в общей группе. Отсутствовали на тренировке травмированные полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Юрий Жирков.
Кокорин не играет с середины марта, когда получил разрыв крестообразных связок колена в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига".
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