Кокорин вернулся в общую группу

Кокорин вернулся в общую тренировочную группу «Зенита»

В среду "Зенит" провел тренировку в преддверии первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против норвежского "Мольде". Встреча пройдет в четверг на арене "Санкт-Петербург".

Кокорин не играет с середины марта, когда получил разрыв крестообразных связок колена в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига".