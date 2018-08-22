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Зидан может возглавить «Ювентус» в 2019 году
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СМИ: Зидан может возглавить «Ювентус» в 2019 году 

RT на русском 22 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Французский специалист Зинедин Зидан в 2019 году может стать главным тренером туринского «Ювентуса».
Как сообщает El Mundo, по окончании сезона-2018/19 руководство «Ювентуса» может пригласить Зидана на смену Массимилиано Аллегри.
В качестве игрока Зидан выступал в составе «бьянконери» с 1996 по 2001 годы, завоевав вместе с клубом два титула чемпионов Италии, два Суперкубка страны а также Межконтинентальный кубок, Кубок Интертото и Суперкубок УЕФА.
Уже в качестве тренера Зидан, возглавлявший мадридский «Реал» с 2016 по 2018 годы выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по два раза стал победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, а также трижды подряд выиграл Лиги чемпионов.
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