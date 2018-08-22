Роналду назвал «судьбой» переход в «Ювентус»

Роналду назвал «судьбой» свой переход в «Ювентус»

Португальский форвард Криштиану Роналду назвал «судьбой» свой переход из «Реала» в «Ювентус». Теперь Роналду может стать вторым игроком в истории, который выиграл Лигу чемпионов с тремя разными клубами.

Ранее рекорд установил голландский полузащитник Кларенс Зеедорф, ставший победителем Лиги чемпионов в составе трёх разных клубов.

«Существуют такие вещи в жизни, которые происходят из-за судьбы. И мой переход из «Реала» в «Ювентус» относится к ним», — сказал Роналду в интервью стриминговому сервису DAZN.

«Ювентус» выиграл чемпионат Италии семь раз подряд, но туринцы не побеждали в Лиге чемпионов с 1996 года. Роналду выигрывал этот турнир пять раз. Он является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству забитых мячей (120).