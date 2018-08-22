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Роналду назвал «судьбой» переход в «Ювентус»
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Роналду назвал «судьбой» свой переход в «Ювентус» 

Чемпионат.com 22 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Португальский форвард Криштиану Роналду назвал «судьбой» свой переход из «Реала» в «Ювентус». Теперь Роналду может стать вторым игроком в истории, который выиграл Лигу чемпионов с тремя разными клубами.
Ранее рекорд установил голландский полузащитник Кларенс Зеедорф, ставший победителем Лиги чемпионов в составе трёх разных клубов.
«Существуют такие вещи в жизни, которые происходят из-за судьбы. И мой переход из «Реала» в «Ювентус» относится к ним», — сказал Роналду в интервью стриминговому сервису DAZN.
«Ювентус» выиграл чемпионат Италии семь раз подряд, но туринцы не побеждали в Лиге чемпионов с 1996 года. Роналду выигрывал этот турнир пять раз. Он является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству забитых мячей (120).
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