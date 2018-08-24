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Чемпион мира проигнорировал заслуги Месси и Роналду
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Кака не включил Месси и Роналду в претенденты на «Золотой мяч» по итогам 2018 года 

RT на русском 19 часов назад
Фото: Reuters
Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» 2007 года Кака назвал свои претендентов на звание лучшего футболиста мира года по итогам 2018 года.
«В этом году у Луки Модрича были впечатляющие результаты — победа в Лиге чемпионов и финал чемпионата мира. Он тот, кто устраивает шоу на поле и руководит игрой команды. Килиан Мбаппе также очень силён и у него впереди ещё вся карьера. Пусть будущее будет за ним», — цитирует Кака AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Бразилец обошёл стороной обладателей «Золотого мяча» последних десяти лет — аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
Ранее Кака поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
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