Чемпион мира проигнорировал заслуги Месси и Роналду

Кака не включил Месси и Роналду в претенденты на «Золотой мяч» по итогам 2018 года

Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» 2007 года Кака назвал свои претендентов на звание лучшего футболиста мира года по итогам 2018 года. «В этом году у Луки Модрича были впечатляющие результаты — победа в Лиге чемпионов и финал чемпионата мира. Он тот, кто устраивает шоу на поле и руководит игрой команды. Килиан Мбаппе также очень силён и у него впереди ещё вся карьера. Пусть будущее будет за ним», — цитирует Кака AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Бразилец обошёл стороной обладателей «Золотого мяча» последних десяти лет — аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду Ранее Кака поделился мнением о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».